Poutine s'entretient avec le président iranien Pezeshkian en Chine

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré lundi son homologue iranien Massoud Pezeshkian, en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Chine, a annoncé le Kremlin. « Vladimir Poutine et le président iranien Massoud Pezeshkian entament une réunion bilatérale », a indiqué le Kremlin sur Telegram, accompagnant son message d'une vidéo montrant les deux hommes se serrant la main.

La présidence russe avait précédemment affirmé que cette rencontre porterait notamment sur le programme nucléaire de Téhéran.

L'Iran est soupçonné par les pays occidentaux de vouloir se doter de l'arme atomique et fait face à la menace de la part de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni d'un rétablissement des sanctions qui avaient été suspendues il y a dix ans.

Téhéran dément de son côté vouloir se doter de l'arme atomique et défend son droit à développer un programme nucléaire civil.

La Russie, alliée de l'Iran, a apporté son soutien à Téhéran sur ce dossier. Elle avait appelé vendredi les Occidentaux à « retrouver la raison et à réviser leurs décisions erronées », mettant en garde contre les « conséquences irréparables » de leur politique.

Les deux pays se sont rapprochés depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en 2022. Ils ont signé en janvier un traité de partenariat stratégique visant à renforcer leurs liens, notamment militaires.

L'Iran a été accusé par Kiev et les Occidentaux d'avoir fourni des drones Shahed et des missiles à courte portée à la Russie pour son offensive en Ukraine.