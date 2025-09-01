Les attaques de drones russes sur l'Ukraine ont diminué en août, selon une analyse de l'AFP

Les frappes russes sur l'Ukraine de drones à longue portée ont baissé d'un tiers en août par rapport à juillet, selon une analyse de l'AFP réalisée lundi, sur fond d'intenses efforts diplomatiques pour mettre fin à l'invasion russe qui restent néanmoins infructueux. Cette diminution survient après trois mois d'intensification des attaques aériennes russes et coïncide avec la rencontre entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska, puis celle entre le président américain et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington.

Si ces rencontres avaient suscité l'espoir de progrès dans les négociations de paix, ce dossier n'a depuis guère avancé. Selon l'analyse par l'AFP des rapports quotidiens de l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré un total de 4.132 drones lors de ses attaques nocturnes sur l'Ukraine en août, une baisse de 34% par rapport à juillet. Malgré cette diminution, les bombardements russes restent meurtriers, causant de nombreuses victimes parmi les civils.

Ces rapports militaires restent cependant « indicatifs » et n'incluent le plus souvent que les attaques nocturnes, a indiqué à l'AFP l'armée de l'air, selon laquelle le nombre global de drones à longue portée utilisés par l'armée russe est sans doute un peu plus élevé. En juillet, Moscou avait tiré 6.297 drones à longue portée et 198 missiles sur son voisin, selon ces mêmes rapports, un record depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Kiev, la capitale ukrainienne, a subi le 28 août l'une des attaques les plus dévastatrices de drones et missiles, qui ont tué 25 personnes dont plusieurs enfants, principalement des habitants d'un même immeuble. Dimanche, des journalistes de l'AFP ont assisté aux funérailles d'une femme de 24 ans et de sa fille de deux ans, tuées dans cette frappe, où des proches en deuil étaient présents.

Les attaques russes de drones et de missiles contre les villes ukrainiennes avaient causé en juin un nombre record de civils tués ou blessés depuis trois ans, avait indiqué l'ONU. Ces frappes nocturnes sont quasi quotidiennes depuis le début de la guerre, conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale.

Outre les drones Gueran, basés sur le Shahed iranien, que Moscou produit en série, la Russie a également tiré 156 missiles sur l'Ukraine en août. Ce qui en fait le troisième mois le plus intense dans ce domaine depuis janvier, selon l'AFP.

La défense aérienne ukrainienne, confrontée à des attaques de plus en plus sophistiquées, a abattu 83% des drones et missiles russes en août, par rapport à 88% juillet, selon l'analyse de l'AFP.

Cette réduction des attaques de drones en août est surtout marquée pour la première moitié du mois, coïncidant avec la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, qui s'était conclue sans avancée notable sur la fin du conflit.

Dans la deuxième moitié du mois, la Russie a mené deux grosses attaques aériennes contre l'Ukraine, qui ont impliqué plusieurs centaines de drones et missiles.



