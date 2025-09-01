Zelensky à Paris jeudi pour une réunion de la Coalition des volontaires, selon l'Élysée

Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer coprésideront jeudi à l'Elysée, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, une réunion des pays soutenant militairement l'Ukraine, a annoncé lundi la présidence française, confirmant une information d'une source européenne à l'AFP. Cette réunion de la « Coalition des volontaires », un trentaine de pays principalement européens, se tiendra dans la matinée, en visioconférence pour les chefs d'Etat et de gouvernement qui ne seront pas à Paris, a précisé l'Elysée.

Dans la foulée de la réunion entre six d'entre eux et Donald Trump le 18 août à la Maison blanche, ils « discuteront des travaux sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine conduits ces dernières semaines et feront un point sur les conséquences à tirer de l’attitude de la Russie qui s’obstine à refuser la paix ». Une source politique européenne avait annoncé dans la matinée une rencontre jeudi à Paris entre Volodymyr Zelensky et plusieurs « dirigeants européens » alors que les efforts de Washington pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine semblent bloqués.

« Une telle rencontre est prévue » pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine « et pour faire avancer la diplomatie parce que les Russes sont en train de s'échapper à nouveau », avait indiqué à l'AFP cette source sous le couvert de l'anonymat. La participation du président américain Donald Trump à ce sommet à Paris « n'est pour l'instant pas prévue », avait-t-elle ajouté. L'Elysée n'en fait pas non plus mention dans son communiqué.

Les efforts diplomatiques pour trouver une issue à la guerre en Ukraine se sont accélérés ces dernières semaines sous la houlette de Donald Trump qui a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska en août, mais n'ont produit pour l'heure aucun effet concret. L'Ukraine accuse la Russie de jouer la montre et de feindre de vouloir négocier pour mieux préparer de nouvelles attaques.

L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien et a l'avantage sur le front. La Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022, pire conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts dans les deux pays.