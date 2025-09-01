Pause café pour des Israéliens au Liban-Sud ? : des sources sécuritaires démentent

Le quotidien pro-Hezbollah Al-Akhbar a rapporté lundi que des soldats israéliens en uniforme sont entrés dans la localité de Bourj al-Moulouk, près de la localité israélienne de Metula, en face de Khiam dans la région de Marjeyoun (Liban-Sud), et ont acheté quatre cafés auprès du propriétaire d’une petite échoppe. Ils auraient poursuivi leur chemin sans être interpellés. Al-Akhbar fait également part du témoignage d’un habitant de Marjeyoun, qui indique que quatre individus ont déjeuné dans un restaurant de la ville la semaine dernière, tentant de régler l’addition en shekels israéliens. Le propriétaire du restaurant a alors réalisé qu’il s’agissait « d’Israéliens se déplaçant librement près de la frontière ». Al-Akhbar affirme également que « les services de renseignement de l’armée ont interrogé le tenancier sur l’accueil de membres de l’armée ennemie ». L’intéressé aurait répondu qu’il n’avait réalisé leur identité qu’au moment de l’addition.

Ces allégations ont été démenties à L'Orient Today par des sources sécuritaires, qualifiant ces incidents de « fabriqués ». L'armée libanaise et la Force intérimaire des Nations unies au Liban-Sud, chargée avec l’armée de la surveillance du secteur au sud du Litani et le long de la Ligne bleue, ont elles indiqué « ne disposer d’aucune information sur de tels incidents ». Quant au président de la municipalité de Bourj al-Moulouk, il a assuré à notre rédaction qu’aucun soldat étranger n’était entré dans le village, ajoutant qu'il « n’existe absolument aucun café entre le village et la frontière ». Il a appelé les médias à « vérifier soigneusement leurs sources avant de publier de fausses informations ».

Lors de la guerre totale qui a éclaté entre le Hezbollah et Israël du 23 septembre au 27 novembre 2024, des troupes israéliennes ont franchi la frontière libanaise, bombardé et perquisitionné des maisons, se sont filmées à l’intérieur d’habitations dans tout le sud où elles ont délibérément saccagé meubles et murs avec de la peinture en aérosol. Depuis le cessez-le-feu, Israël poursuit ses frappes de drones et bombardements quasi quotidiens sur le Liban, en violation de la trêve, tout en refusant un retrait total. L’État hébreu occupe actuellement six positions le long de la frontière sud du Liban. De son côté, le Hezbollah rejette tout désarmement alors que l’État libanais presse l’armée d’élaborer un plan.