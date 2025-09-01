Aoun promet aux industriels un meilleur contrôle de la contrebande transfrontalière

Le président libanais, Joseph Aoun, a promis lundi à une délégation de l’Association des industriels de la Békaa des contrôles renforcés et améliorés aux frontières du Liban, afin de limiter la contrebande, qui impacte la production et la consommation locales.

Lors de la visite d'une délégation de cette association, M. Aoun a annoncé que les autorités travaillent à la « modernisation des scanners aux douanes et au renforcement du contrôle des frontières ». En juillet, le ministre des Finances, Yassine Jaber, dont relèvent les douanes, avait annoncé des travaux pour l'installation de scanners dans les ports de Beyrouth et Tripoli (Nord), avant une mise en service « prochaine ». Ces machines devraient permettre de scanner les produits de 60 conteneurs par heure, contre 40 précédemment. La gestion des douanes libanaises sont incluses dans un plan de réforme présenté par le Fonds monétaire international pour lutter contre la corruption dans le système financier libanais.

Soulignant l'importance de l'industrie comme « levier essentiel pour l'économie », le chef de l'État s'est encore engagé à « assurer la protection de l’industrie nationale par les législations nécessaires. » « Notre objectif est que nos exportations égalent nos importations, voire les dépassent à l’avenir », a-t-il lancé.