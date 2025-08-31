Menu
Dernières Infos

Soudan: frappe aérienne de l'armée sur une clinique du Darfour, au moins 12 morts (ONG)

AFP / le 31 août 2025 à 23h44

Une frappe de drone sur une clinique du Darfour, dans l'ouest du Soudan, a tué au moins 12 personnes, a indiqué dimanche une ONG de défense des droits humains, qui a imputé l'attaque à l'armée régulière soudanaise. 

La frappe a eu lieu samedi vers midi sur la clinique Yashfeen à Nyala, la capitale du Darfour du Sud qui est contrôlée par les paramilitaires, selon une source du collectif Emergency Lawyers. 

La source, qui s'est exprimée sous condition d'anonymat auprès de l'AFP, a indiqué s'attendre à ce que le bilan s'alourdisse, car des premières informations avaient suggéré que des dizaines de civils et de membres du personnel médical pourraient avoir été tués.

© Agence France-Presse


