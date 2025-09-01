La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, Leila Solh Hamadé, a reçu une délégation de l’Association de la voix de la femme libanaise menée par sa présidente, Rosy Azar, venue la remercier pour le soutien que la fondation apporte à cette ONG afin de lui permettre de poursuivre ses activités visant à fournir les services médicaux et sociaux aux familles nécessiteuses, notamment les femmes et les enfants.

Dans son allocution, Mme Azar s’est félicitée de ce soutien, insistant sur l’importance de le maintenir à la lumière de la crise sociale et économique que traverse le pays à l’heure actuelle. « Nous avons aujourd’hui grand besoin de cette aide, dans la mesure où de nombreuses familles demandent de recevoir des traitements médicaux au sein du centre médico-social affilié à notre association », a-t-elle dit.

De son côté, la directrice de ce centre (localisé à Fanar), Fabia Kilani, a rappelé que l’institution travaille sous le regard du ministère de la Santé, faisant valoir que le même centre assurait certains médicaments à des prix abordables pour tous, ainsi que des aides alimentaires et scolaires et les services médicaux. « Mais aujourd’hui, l’avenir est dangereux et flou », a-t-elle averti.

Prenant la parole, Leila Solh Hamadé a réitéré « la conviction de la Fondation al-Walid ben Talal, selon laquelle la santé est un droit qui devrait être assuré à tout le monde ». Rappelant que le ministère de la Santé fournissait par le passé une aide de 75 % à certains patients, et même de 100 % aux personnes souffrant de maladies chroniques, elle a souligné que cette démarche a été annulée en apparence en raison de l’effondrement économique. « Mais la véritable raison réside dans le gaspillage au sein du ministère », a estimé Mme Hamadé, insistant sur l’importance de lutter contre le trafic de médicaments, notamment ceux qui traitent le cancer. Et de conclure en se félicitant du bilan de l’action de l’association. « Vous êtes les gardiens de la dignité des plus nécessiteux », a-t-elle dit à l’adresse de la délégation.