Le vice-président du Conseil supérieur chiite dénonce les « projets de partition »

Le vice-président du Conseil supérieur chiite, le cheikh Ali el-Khatib, a lancé une virulente diatribe dimanche contre « ceux qui veulent la partition et cherchent à diviser le pays en cantons », assurant que ces réclamations « font le jeu d’Israël ». Il n'a cité aucune des parties visées par son discours.

Dans une cérémonie commémorative dans le village de Nabi Chit au Liban-Sud, les cheikh Khatib a dénoncé le fait que « certains n’ont toujours pas compris que le véritable ennemi est Israël, dirigeant leur hostilité contre la Résistance et ses armes, jusqu’à cibler une communauté entière ».

Le religieux accusé ceux « qui ne veulent pas reconnaître les sacrifices des chiites durant plus de 50 ans contre Israël ». « Nous sommes attachés à l’unité nationale et, de ce fait, nous combattrons les projets de partition du Liban en cantons confessionnels », a-t-il lancé. Et le religieux d’ajouter : « Pour tout cela, nous restons attachés au maintien de nos armes, et aspirons à une position libanaise commune autour de cela. Ce n’est pas une affaire chiite, mais une question liée à la souveraineté libanaise. » Il a néanmoins assuré que le monopole des armes pourrait être réalisé lorsqu’il y aura « un État fort capable de faire face à l’ennemi israélien ».

La dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, qui s’est terminée par un cessez-le-feu en novembre 2024, a laissé le parti chiite affaibli, privé de son leadership historique. Il refuse pourtant de rendre son arsenal, bien que le gouvernement ait pris des décisions en ce sens début août : l’armée libanaise devrait présenter au gouvernement cette semaine un plan de désarmement des milices, notamment celle du Hezbollah, avant la fin de l’année en cours.