Sept morts et 71 blessés dans des frappes au Darfour

Au moins sept personnes ont été tuées et 71 blessées samedi soir dans des frappes au Darfour, dans l'ouest du Soudan, a indiqué dimanche à l'AFP une source médicale, imputant l'attaque aux paramilitaires.

Les frappes ont été menées à El-Facher, la capitale de l'État du Darfour-Nord, assiégée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée depuis avril 2023.

La source de l'hôpital d'El-Facher a fait état d'au moins sept morts et 71 blessés. S'exprimant sous couvert d'anonymat, elle a précisé que ce bilan pourrait être plus lourd vu qu'il ne concerne que les victimes ayant été admises dans l’établissement.

Selon cette source et le comité local de résistance, l'un des nombreux groupes de volontaires qui documentent les atrocités du conflit, les frappes de samedi soir ont touché plusieurs quartiers densément peuplés dans l'ouest de la ville, près de l'aéroport que les paramilitaires tentent de prendre.

Les FSR assiègent depuis mai 2024 el-Facher, dernière grande ville du Darfour encore tenue par l'armée.

Après la perte de la capitale, reprise par l'armée en mars, les FSR ont intensifié leurs attaques contre el-Facher et les camp de déplacés qui l'entourent, notamment Abou Chouk, où la famine a été déclarée.

El-Facher, menacée de famine, est aujourd'hui quasiment coupée du monde, sans aide humanitaire.

Ces dernières semaines, des témoins, volontaires et travailleurs humanitaires ont décrit une intensification des attaques, avec des bombardements incessants, des pillages ainsi qu'une insécurité grandissante.

Beaucoup d'habitants creusent des tranchées pour se protéger des obus et des balles perdues. D'autres tentent de fuir la ville.

L'ONU affirme qu'el-Facher, qui compte actuellement environ 300.000 habitants, est devenue « l'épicentre de la souffrance des enfants ».

La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes, plongeant le troisième plus vaste pays d'Afrique dans ce que l'ONU qualifie de « pire crise humanitaire au monde ».