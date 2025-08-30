Menu
Israël affirme avoir frappé une installation au Yémen hébergeant des responsables houthis (communiqué)  

AFP / le 30 août 2025 à 23h14

L'armée israélienne a dit samedi avoir frappé une installation au Yémen abritant "de hauts responsables militaires et d'autres hauts responsables du régime terroriste houthi" au Yémen.

Le Premier ministre houthi, Ahmed Al-Rahawi a été éliminé lors de la frappe, "ainsi que d'autres hauts responsables" houthis, selon le communiqué de l'armée.

"La frappe a été rendue possible grâce à l'exploitation d'une opportunité en matière de renseignement et à la réalisation d'un cycle opérationnel rapide, qui s'est déroulé en quelques heures", précise le texte.

