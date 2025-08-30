Menu
Israël dit avoir identifié les restes du corps d'un otage ramené de Gaza (Premier ministre)

AFP / le 30 août 2025 à 23h07

Les restes du corps d'un otage retenu dans la bande de Gaza et ramenés récemment en Israël, ont été identifiés, ont annoncé samedi les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

"Une opération spéciale (…) dans la bande de Gaza a permis le rapatriement du corps du défunt Idan Shtivi", a déclaré le bureau du Premier ministre. L'armée avait annoncé vendredi avoir ramené les restes des corps de deux otages, dont un seul avait été identifié.

mib-dms/vl

© Agence France-Presse


