Moyen-Orient - Iran

Les gardiens de la révolution annoncent l'arrestation de huit espions présumés travaillant pour le Mossad

Les huit suspects, arrêtés dans le nord-est de l'Iran, auraient reçu « une formation spécialisée du Mossad sur des plateformes en ligne. »

OLJ/Reuters / le 30 août 2025 à 12h41

Les gardiens de la révolution annoncent l'arrestation de huit espions présumés travaillant pour le Mossad

Des membres des gardiens de la révolution islamique lors d'un défilé militaire annuel de la « Semaine de la défense sacrée » à Téhéran, le 22 septembre 2019. Photo d'illustration présidence iranienne / AFP

Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir arrêté huit personnes soupçonnées d’avoir tenté de transmettre les coordonnées de sites importants, ainsi que des informations sur de hauts responsables militaires, au Mossad israélien, rapporte samedi l'agence Reuters citant les médias d’État à Téhéran.

Ces suspects sont accusés d’avoir fourni des informations à l’agence de renseignement israélienne durant la guerre de 12 jours menée par Israël contre l’Iran en juin dernier, lorsque l'Etat hébreu a attaqué des installations nucléaires iraniennes et tué des commandants militaires de haut rang ainsi que des civils.

Dans un communiqué, les gardiens ont affirmé que les suspects avaient reçu une formation spécialisée du Mossad sur des plateformes en ligne. Ils auraient été arrêtés dans le nord-est de l’Iran, et du matériel destiné à la fabrication de lanceurs, de bombes, d’explosifs et de pièges aurait été saisi.

Depuis la guerre de 12 jours, en juin, les autorités iraniennes ont annoncé à plusieurs reprises des coups de filet contre des espions présumés du Mossad.


Cet article est une traduction, réalisée par L'Orient-Le Jour, d'une dépêche publiée en anglais par l'agence Reuters.

