Dernières Infos - Conflit

Offensive sur Gaza: le Hamas dit que les otages seront soumis aux « mêmes risques » que ses combattants


AFP / le 29 août 2025 à 20h30, mis à jour à 20h47

Un garçon palestinien et un homme inspectent les dégâts causés par les tirs israéliens dans un quartier au sud-ouest de la ville de Gaza, le 29 août 2025, alors que la guerre entre Israël et le mouvement militant Hamas se poursuit. Photo AFP/BASHAR TALEB

Le Hamas a averti vendredi que les otages seraient soumis aux « mêmes risques » que ses propres combattants face aux troupes israéliennes qui s'apprêtent à lancer une offensive sur Gaza-ville.

« Nous prendrons soin des prisonniers (otages, NDLR) du mieux que nous pourrons, et ils seront avec nos combattants dans les zones de combats et d'affrontements, soumis aux mêmes risques et aux mêmes conditions de subsistance », indique un communiqué diffusé par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

« Pour chaque captif tué par l'agression, nous publierons son nom, sa photo et une preuve de sa mort », ajoute le texte attribué au porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous le nom de guerre Abou Obeida.

Après bientôt deux ans de guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023, le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a donné l'ordre à l'armée de se préparer à une offensive majeure imminente sur Gaza-ville dans le but affiché d'anéantir le Hamas et de ramener en Israël tous les otages encore détenus dans la bande de Gaza.

Sur les 251 otages enlevés durant l'attaque du 7-Octobre, 47 restent détenus dans la bande de Gaza, dont une vingtaine sont présumés encore en vie.

Selon une estimation onusienne, environ un million de Palestiniens se trouvent dans Gaza-ville, que l'armée israélienne a déclaré officiellement « zone de combat » vendredi.

« L'armée ennemie et son gouvernement terroriste [...] porteront l'entière responsabilité » du sort des otages, indique le communiqué du Hamas, selon qui les plans de bataille israéliens « se retourneront contre [les] chefs militaires et les dirigeants politiques » d'Israël. 


