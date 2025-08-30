Les parents, le carnet de santé et l’autisme !

L’autisme, trouble du comportement social et environnemental de l’enfant, est mieux connu de nos jours. L’État met à la disposition des parents, à la sortie de la maman de la maternité, un cahier de santé destiné entre autres au dépistage précoce de plusieurs anomalies chez l’enfant, y compris les signes évocateurs laissant penser à l’autisme. Ce cahier de santé, souvent négligé, doit absolument accompagner l’enfant lors des visites médicales. Les parents doivent signaler tout retard d’acquisition d’un geste attendu comme le sourire à l’âge de deux mois ou la fixation du regard et surtout quand il s’agit de comparaison avec son grand frère ou sa grande sœur.

Le personnel éducatif dans les pouponnières, les crèches et les jardins d’enfants ou en préscolaire doit être capable de reporter ou signaler tout trouble du comportement observé chez un nourrisson ou un petit enfant.

Plus tôt le diagnostic d’autisme est établi, l’enfant profitera mieux d’une prise en charge précoce et d’un meilleur résultat thérapeutique.

L’autisme est devenu plus fréquent car il est mieux connu et encore plus observé au niveau des signes chez les plus petits. Si, par exemple, l’audition est souvent mise en cause, le spécialiste ORL se chargera de confirmer la bonne audition de l’enfant autistique. Le neuropédiatre demandera un bilan élargi (examens sanguins et urinaires à la recherche d’un trouble du métabolisme et un IRM cérébral) à la recherche d’un diagnostic différentiel.

Il est malheureux de constater encore de nos jours la surprise et la déception de certains parents d’enfants ayant des troubles du comportement non dépistés lors de l’inscription de leur enfant en préscolaire et qui ne cessent de répéter : « Mon enfant est très intelligent mais il est simplement têtu, il répond à sa façon ou à sa guise, il est un peu turbulent ou agressif mais beaucoup d’enfants lui ressemblent ! » D’autres parents rapportent que « leur enfant n’aime pas jouer avec les autres enfants parce qu’il a un tempérament passif et il aime rester tranquille ! »

Toute personne ayant à faire à l’enfant dans une garderie ou dans les jardins d’enfants doit bien connaître le développement de l’enfant psychomoteur, affectif et intellectuel dans toutes les étapes de la petite enfance : sourire, tendre les mains vers les parents, fixer le regard, manipuler correctement les jouets, etc.

Quant à la fameuse histoire qui raconte que certains vaccins entraînent parfois l’autisme, la grande revue médicale Lancet qui a rapporté en 1999 (A. J. Wakefield) cette rigolade l’a bien démentie quelques années plus tard, mettant fin à ce mensonge.

Parents ! le carnet de santé est très important. Il doit accompagner l’enfant dans toutes les visites médicales pour bien cocher les données concernant le développement de l’enfant à toutes les étapes mentionnées dans le cahier de santé.

Et le plus important est de rappeler que les trois buts du médecin sont : soigner, guérir et prévenir.

Joseph RACHKIDI

Pédiatre, ancien président

de la SPLN (Société libanaise

de pédiatrie au Nord)

