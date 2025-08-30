Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Agenda - Exposition

De l’art de la diplomatie à l’art des couleurs

OLJ / le 30 août 2025 à 00h00

De l’art de la diplomatie à l’art des couleurs

Les toiles de l’ambassadeur Élie Turk exposées à Beyrouth. Photo DR

Plusieurs personnalités du monde diplomatique et politique ont entouré l’ambassadeur Élie Turk pour le vernissage de sa première exposition de peintures intitulée « De l’art de la diplomatie à l’art des couleurs ». Une centaine de toiles aux couleurs vives ont mélangé l’art et la diplomatie en une combinaison pleine d’originalité et de goût à l’hôtel Voko de Beyrouth.

Les invités, dont Mme Mona Hraoui et M. Élie Bou Saab – qui parrainait l’événement –, ont pu apprécier les dons artistiques de cet ambassadeur chevronné qui n’en a pas moins des talents d’artiste peintre.

Plusieurs personnalités du monde diplomatique et politique ont entouré l’ambassadeur Élie Turk pour le vernissage de sa première exposition de peintures intitulée « De l’art de la diplomatie à l’art des couleurs ». Une centaine de toiles aux couleurs vives ont mélangé l’art et la diplomatie en une combinaison pleine d’originalité et de goût à l’hôtel Voko de Beyrouth.

Les invités, dont Mme Mona Hraoui et M. Élie Bou Saab – qui parrainait l’événement –, ont pu apprécier les dons artistiques de cet ambassadeur chevronné qui n’en a pas moins des talents d’artiste peintre.

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés