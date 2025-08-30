Plusieurs personnalités du monde diplomatique et politique ont entouré l’ambassadeur Élie Turk pour le vernissage de sa première exposition de peintures intitulée « De l’art de la diplomatie à l’art des couleurs ». Une centaine de toiles aux couleurs vives ont mélangé l’art et la diplomatie en une combinaison pleine d’originalité et de goût à l’hôtel Voko de Beyrouth.

Les invités, dont Mme Mona Hraoui et M. Élie Bou Saab – qui parrainait l’événement –, ont pu apprécier les dons artistiques de cet ambassadeur chevronné qui n’en a pas moins des talents d’artiste peintre.