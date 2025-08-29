Salam s’entretient avec le représentant du FMI au Liban au sujet des salaires et des retraites

Le Premier ministre Nawaf Salam a rencontré vendredi au Grand Sérail le représentant du Fonds monétaire international (FMI) au Liban, Frederico Lima, pour discuter de la question du niveau des salaires et des retraites dans la fonction publique qui n'ont toujours pas été relevés de manière à compenser la dévaluation de la livre libanaise depuis le début de la crise en 2019.

Selon un communiqué du Grand Sérail, M. Salam a souligné que « toute mesure » d'ajustement « doit être basée sur des critères étudiés en amont, garantissant les droits des employés et des retraités tout en respectant les capacités des finances publiques », précisant que l’amélioration des salaires contribue à stimuler la circulation économique et à renforcer la stabilité sociale.

Le Premier ministre a aussi assuré que son gouvernement privilégiait cette approche, qui est inscrite dans la déclaration ministérielle, laquelle prévoit « l’étude des salaires du secteur public et la juste rémunération des travailleurs, intégrée à un plan de réforme budgétaire équilibré ».

Frederico Lima s'était déjà entretenu cette semaine avec le ministre des Finances Yassine Jaber au sujet des dossiers liés aux finances publiques et aux réformes. Le ministre a envoyé vendredi l'avant-projet de budget 2026 au Conseil des ministres pour qu'il l'examine et le renvoie au Parlement pour vote avant la fin de l'année.

Nawaf Salam s'est en parallèle réuni avec Yassine Jaber, avec le ministre de l’Économie, Amer Bsat, ainsi qu'avec le gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Karim Souhaid, afin de suivre l’avancement du projet de loi sur le traitement des pertes financières du pays, un autre grand chantier de réforme que le Liban retarde depuis 2019, de manière à garantir la protection des droits des déposants et des avoirs de l’État.