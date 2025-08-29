Les Etats-Unis refusent l'octroi de visas à des responsables palestiniens avant l'AG de l'ONU

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien.

« Le secrétaire d'État Marco Rubio révoque et refuse l'octroi de visas pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine et de l'Autorité palestinienne avant la prochaine Assemblée générale des Nations unies », a déclaré le département d'État dans un communiqué.