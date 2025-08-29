Menu
Dernières Infos - Tensions

Les Etats-Unis refusent l'octroi de visas à des responsables palestiniens avant l'AG de l'ONU


AFP / le 29 août 2025 à 17h53

Vue générale de la salle de réunion au début des négociations sur le traité relatif aux plastiques aux Nations Unies à Genève, le 5 août 2025. Photo AFP/FABRICE COFFRIN

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi refuser l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne avant l'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. 

« Le secrétaire d'État Marco Rubio révoque et refuse l'octroi de visas pour les membres de l'Organisation de libération de la Palestine et de l'Autorité palestinienne avant la prochaine Assemblée générale des Nations unies », a déclaré le département d'État dans un communiqué.

