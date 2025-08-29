Trump demande au Congrès de couper près de 5 milliards de dollars d'aide internationale

Donald Trump a demandé au Congrès américain d'approuver la suppression de 4,9 milliards de dollars d'aide internationale, a indiqué vendredi la Maison Blanche, une annonce qui augmente fortement les probabilités de paralysie de l'Etat fédéral fin septembre.

La suppression « touche des programmes du département d'Etat ainsi que l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, et des programmes d'assistance internationale », précise la lettre envoyée au président républicain de la Chambre des représentants et partagée par le bureau du budget de la Maison Blanche.

Les démocrates avaient averti récemment que toute volonté de revenir sur des fonds déjà approuvés par le Congrès anéantirait toute possibilité de négocier avec eux pour éviter la paralysie budgétaire, le fameux "shutdown", après le 30 septembre.