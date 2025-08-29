Des ministres européens condamnent l'offensive israélienne à Gaza-ville

Les ministres des Affaires étrangères de l’Islande, de l’Irlande, du Luxembourg, de la Norvège, de la Slovénie et de l’Espagne ont « condamné fermement », dans un communiqué conjoint, « la plus récente offensive israélienne dans la bande de Gaza, ainsi que l’annonce de l’établissement d’une occupation israélienne permanente de Gaza-ville », rapporte vendredi l'agence Reuters.

« Nous réitérons que l’intensification des opérations militaires mettra en danger la vie des otages, qui demeurent cruellement entre les mains du Hamas, et entraînera la mort intolérable de civils palestiniens innocents, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Nous dénonçons également le déplacement forcé de Palestiniens, qui constitue une violation flagrante du droit international », indique le communiqué, publié sur le site officiel du gouvernement norvégien.

Au moins 59 Palestiniens, dont 23 qui cherchaient à obtenir de l’aide, ont été tués et 224 blessés en 24 heures lors de frappes israéliennes à travers la bande de Gaza, selon la chaîne qatarie al-Jazeera, citant le ministère de la Santé de l'enclave.

« Cette nouvelle offensive ouvre une phase d’incertitude et de souffrances insupportables pour les deux parties. La destruction systématique d’infrastructures civiles essentielles, y compris de lieux servant de refuge à des personnes déplacées particulièrement vulnérables, est inacceptable. Nous exhortons le gouvernement israélien à reconsidérer immédiatement sa décision et à cesser ses opérations. Cette spirale de violence doit prendre fin », ont ajouté les ministres.

Se disant « horrifiés » par la famine imposée par Israël à la population de Gaza, les responsables ont également exprimé leurs «plus vives inquiétudes» quant à l’expansion de la construction de colonies en Cisjordanie, illégale au regard du droit international. « Les opérations militaires en cours à Gaza comme en Cisjordanie représentent un sérieux obstacle à la mise en œuvre de la solution à deux États, qui constitue la seule voie vers une paix durable », ont-ils encore déclaré. « La communauté internationale ne restera pas silencieuse face aux violations des droits humains, et nous continuerons à travailler intensivement pour la paix », ont assuré les ministres.

Depuis le 8 octobre 2023, la guerre menée par Israël a fait 63 025 morts et 159 490 blessés dans l’enclave. Jeudi, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé le gouvernement à commencer à annexer la bande de Gaza si le groupe islamiste palestinien Hamas continue de refuser de déposer les armes.