Dernières Infos - Guerre

L'armée israélienne annonce avoir ramené en Israël les restes des corps de deux otages à Gaza


AFP / le 29 août 2025 à 13h40

Une affiche du portrait de l’otage israélien Ilan Weiss, détenu dans la bande de Gaza depuis l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023, accrochée sur une place devant le musée d’Art de Tel-Aviv, le 21 janvier 2025. AFP

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir ramené en Israël les restes des corps de deux otages retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël en octobre 2023.

Dans un communiqué, l'armée a indiqué avoir « ramené le corps d'Ilan Weiss et les restes d'un autre otage dont l'identité n'a pas encore été révélée, lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza».

