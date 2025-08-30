Motos sur les routes libanaises : entre nécessité économique et danger public

Les mobylettes sont devenues des incontournables de la circulation libanaise depuis l’effondrement financier du pays fin 2019 et la crise du carburant de 2021. Pourtant, le danger est là : entre 2022 et 2024, les accidents mortels impliquant des motos (terme générique pour motos et mobylettes) ont augmenté de 20 à 30 %, selon Kamel Ibrahim, expert en sécurité routière et président de l’Académie libanaise internationale pour la sécurité routière, estimant que le chiffre réel est probablement plus élevé. D’après les données de la Croix-Rouge, 3 609 accidents de moto ont été recensés en 2024, faisant 3 634 blessés et 19 morts.Une question de survieMais dans les rues embouteillées de Beyrouth, la moto reste le moyen le plus rapide pour transporter marchandises et passagers. Capable de se faufiler, elle est...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte