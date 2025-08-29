L'armée israélienne déclare Gaza-ville « zone de combat dangereuse »

L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une « zone de combat dangereuse », sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas.

« A partir d'aujourd'hui (vendredi), à 10h00 (07h00 GMT, NDLR), la pause tactique locale dans l'activité militaire ne s'appliquera pas à la zone de la ville de Gaza, qui constitue une zone de combat dangereuse », indique un communiqué militaire.

Cette « pause tactique locale » quotidienne avait été annoncée fin juillet pour Gaza-ville et d'autres zones de la bande de Gaza pour, selon l'armée, « permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU » et d'ONG humanitaires dans le territoire palestinien affamé et dévasté par la guerre.

L'armée israélienne a ajouté qu'elle continuera « de soutenir les efforts humanitaires en marge des manœuvres et des opérations militaires contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza ». La Défense civile dans Gaza a fait état vendredi de 33 morts dans le territoire palestinien depuis l'aube. Interrogée par l'AFP, l'armée n'a pas réagi dans l'immédiat.

Malgré des pressions grandissantes, tant à l'international qu'au sein de la société israélienne, pour mettre un terme à la guerre, l'armée a déclaré jeudi que ses soldats « poursuiv(ai)ent leurs opérations » dans tout le territoire. L'armée a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était « inévitable », au vu de la décision prise par Israël de prendre le contrôle de cette localité, la plus grande du territoire, considérée comme un des derniers bastions du Hamas.