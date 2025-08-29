Israël fustige la « discrimination » au salon de l'armement à Londres après l'exclusion de ses représentants gouvernementaux 

Le ministère israélien de la Défense a qualifié de « discrimination » vendredi la décision des autorités britanniques d'exclure ses représentants gouvernementaux d'un salon de l'armement à Londres.

« Ces restrictions constituent un acte délibéré et regrettable de discrimination à l'encontre des représentants d’Israël », selon affirme un communiqué du ministère de la Défense, qui ajoute qu'en conséquence le ministère « se retirera du salon et ne mettra pas en place de pavillon national ».

Un porte-parole du ministère britannique de la Défense britannique a annoncé vendredi « qu'aucune délégation gouvernementale israélienne ne sera invitée à participer au DSEI UK 2025 » car « la décision du gouvernement israélien d'intensifier son opération militaire à Gaza est erronée ».