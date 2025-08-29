Israël fustige la « discrimination » au salon de l'armement à Londres après l'exclusion de ses représentants gouvernementaux
AFP /
le 29 août 2025 à 10h48
Un char de combat de l’armée israélienne circule dans la bande de Gaza, près de la frontière avec le sud d’Israël, le 27 août 2025, en pleine guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Photo Jack GUEZ / AFP
Le ministère israélien de la Défense a qualifié de « discrimination » vendredi la décision des autorités britanniques d'exclure ses représentants gouvernementaux d'un salon de l'armement à Londres.
« Ces restrictions constituent un acte délibéré et regrettable de discrimination à l'encontre des représentants d’Israël », selon affirme un communiqué du ministère de la Défense, qui ajoute qu'en conséquence le ministère « se retirera du salon et ne mettra pas en place de pavillon national ».
Un porte-parole du ministère britannique de la Défense britannique a annoncé vendredi « qu'aucune délégation gouvernementale israélienne ne sera invitée à participer au DSEI UK 2025 » car « la décision du gouvernement israélien d'intensifier son opération militaire à Gaza est erronée ».
Le ministère israélien de la Défense a qualifié de « discrimination » vendredi la décision des autorités britanniques d'exclure ses représentants gouvernementaux d'un salon de l'armement à Londres.« Ces restrictions constituent un acte délibéré et regrettable de discrimination à l'encontre des représentants d’Israël », selon affirme un communiqué du ministère de la Défense, qui ajoute qu'en conséquence le ministère « se retirera du salon et ne mettra pas en place de pavillon national ».Un porte-parole du ministère britannique de la Défense britannique a annoncé vendredi « qu'aucune délégation gouvernementale israélienne ne sera invitée à participer au DSEI UK 2025 » car « la décision du gouvernement israélien d'intensifier son opération militaire à Gaza est erronée...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.