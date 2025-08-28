Netanyahu affirme que Tel-Aviv discute d'une démilitarisation du sud de la Syrie

Israël mène « en ce moment même » des discussions en vue d'établir une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie et un couloir humanitaire à destination de la ville à majorité druze de Soueida, a déclaré jeudi son Premier ministre, Benjamin Netanyahu.

Ce dernier a fait cette annonce devant des représentants de la minorité druze en Israël, selon une vidéo diffusée par son bureau, reconnaissant ainsi implicitement pour la première fois des discussions avec les nouvelles autorités syriennes, même s'il ne les a pas nommées.

L'agence officielle syrienne Sana a fait état d'une rencontre le 19 août à Paris entre le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad Al-Chaibani et une délégation israélienne sur des « dossiers liés au renforcement de la stabilité dans la région et le sud de la Syrie », mais Israël - en état de guerre avec Damas depuis des décennies - n'avait jusque-là pas confirmé ces discussions.

La région de Soueida, à majorité druze, a été le théâtre en juillet d'affrontements intercommunautaires entre factions druzes et des tribus bédouines sunnites, appuyées par les forces gouvernementales de Damas, ayant fait plus de 1 200 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).