La Russie frappe un navire de guerre ukrainien avec un drone maritime, au moins un mort

L'armée russe a frappé un navire de guerre ukrainien, faisant un mort, plusieurs blessés et des disparus, un type d'attaque « rare », a annoncé jeudi le porte-parole de la marine ukrainienne.

Le ministère russe de la Défense a affirmé de son côté que cette opération avait été réalisée à l'embouchure du Danube à l'aide d'un drone maritime, une relative nouveauté pour les forces russes.

« Nous confirmons la frappe sur le navire » qui a fait au moins un mort et « plusieurs blessés », a déclaré le porte-parole ukrainien Dmytro Pletentchouk, cité par l'agence de presse Ukrinform. « La plupart des membres de l'équipage sont en sécurité. Les recherches (pour retrouver) plusieurs marins militaires se poursuivent », a-t-il ajouté.

La Russie a déjà « tenté » d'effectuer ce genre d'attaques « avant » mais elles demeurent « rares », a commenté auprès de l'AFP ce porte-parole alors que l'Ukraine a réussi ces dernières années à éloigner la flotte russe du sud-ouest de la mer Noire. Il n'a pas dévoilé le lieu ni la date de l'incident, ni le nom du bâtiment.

Selon le ministère russe de la Défense, il s'agit du « Simferopol », un « navire de reconnaissance ukrainien de taille moyenne ».

« À la suite de cette attaque, le navire ukrainien a coulé », a assuré le ministère, également sans préciser la date de l'incident. Il a diffusé des images en noir et blanc présentées comme celles de la frappe et sur lesquelles on peut voir un bateau exploser sur un plan d'eau.

L'Ukraine fait face depuis février 2022 à l'invasion russe, le pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts dans les deux camps.

La Russie occupe 20% du territoire ukrainien, dans l'est et le sud, notamment la péninsule de Crimée baignée par la mer Noire.

Malgré la supériorité de la flotte russe, l'Ukraine est parvenue depuis 2023 à éloigner celle-ci de ses côtes, notamment grâce à des attaques de drones marins, et à rouvrir un couloir maritime pour exporter ses céréales.