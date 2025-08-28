Les Européens prévoient de rétablir des sanctions contre Téhéran

La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont lancé jeudi un processus de 30 jours devant aboutir sur le rétablissement des sanctions de l’ONU contre l’Iran liées à son programme nucléaire, selon une lettre envoyée au Conseil de sécurité de l’ONU consultée par Reuters.

Le trio, connu sous le nom d’E3, a indiqué dans un communiqué avoir décidé d’activer le mécanisme dit de « snapback », donnant la possibilité de rétablir les sanctions contre Téhéran qui avaient été levées dans le cadre des accords de Vienne sur le nucléaire iranien conclu en 2015.

Plusieurs séries de discussions ont eu lieu avec l’Iran depuis la fin de la guerre de 12 jours, lancée par une campagne de frappes israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes mi-juin, dans l’espoir de parvenir à différer le recours à ce mécanisme, qui devait expirer à la mi-octobre. Mais, selon les Européens, les pourparlers de Genève mardi dernier n’ont pas permis d’obtenir des engagements suffisamment concrets de la part de Téhéran.

L’E3 a donc décidé d’avancer sur la base des accusations selon lesquelles l’Iran aurait violé l’accord de 2015 qui visait à empêcher le pays de se doter de l’arme nucléaire. Les États-Unis, qui faisaient partie de cet accord, s’en sont retirés en 2018 sur décision de Donald Trump, sous l'influence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Washington avait mené plus tôt cette année des négociations indirectes avec Téhéran avant que celles-ci soient interrompues par l'offensive israélienne contre l'Iran, appuyée par les États-Unis.

Les ministres de l’E3, qui avaient informé mercredi le secrétaire d’État américain Marco Rubio de leur décision, ont précisé qu’ils espéraient que l’Iran s’engagerait d’ici à la fin du mois de septembre à fournir des garanties sur son programme nucléaire afin de les convaincre de reporter toute action concrète.

L’Iran avait auparavant averti qu’il apporterait une « réponse sévère » si les sanctions étaient rétablies.

L’E3 avait proposé de différer le mécanisme de « snapback » jusqu’à six mois pour permettre de véritables négociations, à condition que l’Iran reprenne les inspections complètes de l’ONU — qui viseraient aussi à contrôler l’important stock d’uranium enrichi non vérifié depuis les frappes de juin — et accepte d’engager un dialogue avec les États-Unis.