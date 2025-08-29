Les États-Unis prépareraient un plan d'invasion du Liban, affirme un chercheur russe méconnu

L'information a été relayée mercredi soir par des internautes pro-Hezbollah sur les réseaux sociaux : les États-Unis prépareraient un plan d'invasion du Liban, appelé « Marteau de Dieu » (Hammer of God), entre novembre 2025 et janvier 2026, dans la plaine de la Békaa et à Beyrouth, selon des « documents secrets du Pentagone » et des « rapports internes du Mossad » que se seraient procurés le Centre international pour l’analyse et la prévision politique (The International Center for Political Analysis and Forecasting- DIIPETES), complètement méconnu.

Contactée par L'Orient-Le Jour, l'ambassade des États-Unis au Liban n'a pas souhaité commenter l'information. Celle-ci provient du directeur du Centre, un Russe nommé Denis Korkodinov. L'homme se présente sur ses réseaux comme étant un stratège et analyste politique, ayant publié le 20 août dernier un texte sur le site libanais pro-Poutine Pravda. Le texte a été repris dans son intégralité sur le réseau X par l'activiste Ibrahim Majed, un habitué des commentaires pro-Hezbollah. Le message a été vu plus de 180 000 fois et suscite étonnement et réprobation.

Le général libanais à la retraite Bassam Yassine a affirmé à L’Orient-Le Jour qu’il trouvait le plan « peu vraisemblable, car s’il existait il serait supposé rester confidentiel ». « Même s’il y avait un plan, une fois qu’il est rendu public, il ne peut plus être mis en œuvre. Les craintes existent, mais envahir le Liban ? Et ensuite ? », a-t-il demandé.

« Le meilleur jour du Hezbollah a été le 8 octobre. Ils l’ont manqué et sont maintenant encerclés de toutes part. Le meilleur moment de l’Iran, c’est maintenant. Si l’Iran n’agit pas maintenant, il se retrouvera dans la même situation », commente un internaute. « Nous sommes dirigés par des gens incroyablement malades et cruels » renchérit un internaute américain. D'autres internautes regrettent l'absence de sources citées par l'activiste.

Selon Denis Korkodinov, le plan « Marteau de Dieu », qui aurait été validé par le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth et reposerait « à 85 % » sur les renseignements du Mossad, décrit un scénario en trois phases pour l’invasion du Liban : d'abord des cyberattaques visant les infrastructures du Hezbollah (énergie, communications, secteur bancaire), ensuite des débarquements de forces spéciales dans la plaine de la Békaa et à Beyrouth pour frapper les centres de commandement, et enfin des frappes aériennes et missiles massives sur 1 200 cibles avec des avions de chasse et missiles de croisière. Tout cela serait explicité dans un document du Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS), daté de juillet 2025.

Selon le chercheur russe, citant les « rapports », « 40 % » des officiers de l'armée libanaise et « 60 % » des agents du renseignement de l'armée « auraient des liens avec le Hezbollah, rendant tout désarmement forcé pratiquement impossible sans un « nettoyage » massif des institutions sécuritaires ». « Le projet affiché de « désarmement du Hezbollah » ne serait qu’un prétexte pour une opération militaire d’envergure » conclut le chercheur russe.

Alors que le gouvernement a décidé le désarmement du parti chiite avant la fin de 2025, pour lequel l'armée libanaise devrait présenter un plan le 2 septembre, l'armée électronique du Hezbollah est régulièrement accusée de propager des informations visant à justifier le maintien de l'arsenal de la formation pro-iranienne.