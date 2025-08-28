Menu
Dernières Infos - Gaza

La Fondation humanitaire de Gaza dit qu'il n'y a "aucune preuve" de disparitions forcées dans ses centres d'aide

AFP / le 28 août 2025 à 15h11

Des Palestiniens déplacés fuient Gaza City vers les zones situées au sud de la bande de Gaza, à Nousseirat, le 28 août 2025, alors que se poursuit la guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. Photo AFP/ Eyad Baba.

La Fondation humanitaire de Gaza (GHF) a déclaré jeudi qu'il n'y avait « aucune preuve de disparitions forcées » dans ses sites d'aide dans les territoires palestiniens, après que des experts de l'ONU ont fait état d'informations sur de telles exactions.

« Nous opérons dans une zone de guerre où de graves allégations pèsent contre toutes les parties opérant en dehors de nos sites. Mais à l'intérieur des installations de la GHF, il n'y a aucune preuve de disparitions forcées », a déclaré la GHF dans un communiqué à l'AFP.

Des experts des droits de l'homme de l'ONU avaient déclaré plus tôt avoir reçu des informations selon lesquelles plusieurs personnes, dont un enfant, avaient « disparu de force » après s'être rendues sur des sites de distribution d'aide à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.


