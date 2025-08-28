La Suède et les Pays-Bas poussent pour des sanctions contre Israël et le Hamas

Les gouvernements suédois et néerlandais ont exhorté l'Union européenne à adopter des sanctions à l'encontre d'Israël et du Hamas, dans une lettre adressée à la cheffe de la diplomatie de l'UE consultée jeudi par l'AFP.

Les Pays-Bas et la Suède appellent la Commission et les pays membres à adopter de nouvelles sanctions visant la direction politique du Hamas, « les ministres israéliens extrémistes qui encouragent les activités de colonisation illégales et s'opposent activement à une solution négociée à deux États » et d'autres contre les « colons violents », dans cette lettre datée du 27 août, signée par les ministres suédois et néerlandais des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard et Ruben Brekelmans.

Le prédécesseur de ce dernier, Caspar Veldkamp, a présenté sa démission le 22 août, n'étant pas parvenu à s'accorder avec les autres ministres néerlandais pour prendre des mesures supplémentaires à l'encontre d'Israël.

Le parti de centre droit NSC auquel il appartient s'est, dans la foulée, retiré de la coalition gouvernementale.

Dans leur missive, adressée à Kaja Kallas, Stockholm et la Haye réitèrent un autre point clé: la suspension de la partie commerciale de l'accord d'association entre l'UE et Israël - un accord de libre-échange dans plusieurs secteurs, notamment industriel et agricole - une demande déjà exigée par Stockholm fin juillet.

La ministre suédoise Maria Malmer Stenergard avait déjà plaidé, fin mai, pour des sanctions européennes ciblées contre les ministres israéliens soutenant une politique de colonisation.

C'est un « instrument puissant et un signal politique très clair », a-t-elle déclaré à la radio publique suédoise SR.

« Cela aurait des conséquences sur leurs possibilités de transférer des capitaux entre pays, mais aussi de voyager (...) Il s'agit de créer des difficultés pour ces individus qui poussent à la création de colonies illégales », a précisé Mme Stenergard.

Ces sujets doivent être discutés lors de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE samedi à Copenhague.