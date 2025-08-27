Menu
Békaa

L'armée libanaise détruit un champ de plants de cannabis


L'OLJ / le 27 août 2025 à 17h05

L'armée libanaise détruit un champ de plants de cannabis

Un champ de haschisch dans la Békaa. Photo João Sousa / L'Orient-Le Jour

L'armée libanaise a détruit mercredi un champ de plants de haschich dans la région de Ras Baalbeck, dans la Békaa, près de la frontière avec la Syrie. Dans un communiqué, l'armée a annoncé que son service des renseignements avait participé à cette opération.

Des destructions similaires de champs de cannabis ont été menées par la troupe ces dernières semaines, ainsi que le démantèlement de laboratoires utilisés pour synthétiser du captagon, une drogue de synthèse, la possession et la consommation de cannabis étant illégales au Liban. La plupart des champs de cannabis sont localisés dans la plaine fertile de la Békaa, et le gouvernement travaille sur un plan de production de cannabis à usage thérapeutique.





