Mitri : Pas encore de rendez-vous fixé pour la réunion libano-syrienne

Le vice-président du Conseil des ministres, Tarek Mitri, a souligné mercredi matin dans un communiqué qu'il n'y avait « pas encore de rendez-vous fixé pour une réunion entre le Liban et la Syrie », annoncée jeudi par des sources et qui devrait notamment traiter de la question des détenus syriens au Liban.

Une délégation syrienne est attendue cette semaine au Liban, une première depuis la chute du régime du régime Assad, le 8 décembre 2024. Depuis lors, plusieurs officiels libanais se sont, eux, rendus en Syrie.

La délégation syrienne devrait comprendre des responsables des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Justice et des services de renseignements pour notamment négocier la signature d’un accord permettant le transfert des détenus en Syrie et l’organisation des mécanismes d’entrée et de sortie des citoyens syriens au Liban. Devant une délégation de journalistes, dimanche, le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, avait indiqué vouloir des « relations d'État à État » avec Beyrouth.