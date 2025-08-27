Avec Helwé, le Liban s’impose comme un hub de la cosmétique naturelle dans la région

Le Liban, avec sa richesse botanique et l’expertise de ses acteurs, possède tous les atouts pour devenir un acteur majeur de la beauté « clean » au Moyen-Orient. Des marques comme Helwé Natural Skincare prouvent qu’un produit made in Lebanon peut être performant, conforme aux standards internationaux et rivaliser avec les grands noms mondiaux.

Helwé puise dans la biodiversité libanaise des ingrédients sélectionnés auprès de producteurs locaux : camomille, calendula, concombre, grenade, carotte, miel, gelée royale… Particularité : au lieu de l’eau, Helwé formule avec des hydrolats et de l’aloe vera, maximisant la concentration en actifs. De plus, les formules de Helwé sont sans parabène, silicone ou sulfate.

Forte de l’expertise pharmaceutique de sa fondatrice, la Dr Josiane Riachi, la marque a développé 40 formules testées et validées selon les normes européennes. Bakuchiol (rétinol végétal), vitamine C, niacinamide, vitamine E, acide férulique, acide hyaluronique, AHA, BHA, collagène, peptides ou acide azélaïque : ces actifs reconnus sont dosés de façon optimale et associés à des extraits botaniques libanais pour traiter acné, taches, rides ou rosacée.

Son concept phare : le layering, ou l’art de superposer plusieurs étapes de soins pour maximiser l’efficacité. Helwé propose également des consultations de peau, en boutique (Achrafieh, Antélias) ou en ligne.

Chez Helwé, le laboratoire est certifié ISO et chaque lot d’ingrédients locaux est analysé pour garantir pureté et conformité. « Parce que les producteurs n’en ont souvent pas les moyens, je prends à ma charge ces examens », précise Josiane Riachi.

Helwé soumet aussi chaque formule à des analyses toxicologiques indépendantes et à des tests de stabilité sur plusieurs mois, ce qui apporte une crédibilité scientifique nécessaire pour convaincre tous les clients.