Le Royaume-Uni va accueillir un groupe d'étudiants de la bande de Gaza

Le Royaume-Uni va accueillir un groupe d'étudiants boursiers originaires de la bande de Gaza afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité dans les universités britanniques, a annoncé mardi le gouvernement. Selon la BBC, une quarantaine de Gazaouis sont concernés, dont certains devraient faire leur rentrée en première année de master.

L’accueil d'une partie de ces étudiants se fait à travers un programme financé par le gouvernement travailliste. Les autres seront admis dans le cadre de bourses privées. Il revient d'abord au gouvernement israélien d'autoriser leur sortie de la bande de Gaza, un territoire dévasté par près de deux ans de guerre. Cette dernière a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Les étudiants seront ensuite soumis à un contrôle d'identité dans un pays tiers, a expliqué le ministère britannique de l'Intérieur.

Les relations entre le Royaume-Uni et Israël se sont tendues ces dernières semaines après l'annonce par le Premier ministre Keir Starmer de son intention de reconnaître un Etat palestinien en septembre. Son homologue israélien, Benjamin Netanyahu, avait aussitôt dénoncé une telle mesure, estimant qu'elle « récompense le terrorisme monstrueux du Hamas et punit ses victimes ».

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP reposant sur des données officielles. Les représailles israéliennes ont fait au moins 62.819 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, des chiffres jugés crédibles par l'ONU.