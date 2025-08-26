Menu
Société - Liban

La justice décide de libérer Riad Salamé sous caution de 20 millions de dollars

L'ancien patron de la banque centrale avait été remis en liberté sous caution dans l'affaire de l'exploitation de biens immobiliers en France, mais il était toujours encore en détention pour l'affaire Optimum Invest.

L'OLJ / le 26 août 2025 à 13h16

L'ex-gouverneur de la Banque du Liban, lors d'une interview à la chaîne LBCI. Capture d'écran tirée du site de la LBCI

La chambre d’accusation de Beyrouth, présidée par le juge Nassib Elia, a décidé de libérer sous caution l’ex-gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé contre une caution financière de 20 millions de dollars en espèces, rapporte l'agence al-Markaziya.

L'ancien patron de la banque centrale avait été remis en liberté sous caution dans l'affaire de l'exploitation de biens immobiliers en France, mais il était toujours encore en détention pour l'affaire Optimum Invest.

M. Salamé, dont le mandat s'est terminé fin juillet 2023, était poursuivi pour « malversations financières présumées » dans plusieurs affaires au Liban et à l'étranger.

commentaires (1)

20 millions de $ en espèces, le tout en billets d'1 $ dans un attaché case, comment peut on détenir une telle somme en espèces ?

C…

13 h 29, le 26 août 2025

