La justice décide de libérer Riad Salamé sous caution de 20 millions de dollars

La chambre d’accusation de Beyrouth, présidée par le juge Nassib Elia, a décidé de libérer sous caution l’ex-gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé contre une caution financière de 20 millions de dollars en espèces, rapporte l'agence al-Markaziya.

L'ancien patron de la banque centrale avait été remis en liberté sous caution dans l'affaire de l'exploitation de biens immobiliers en France, mais il était toujours encore en détention pour l'affaire Optimum Invest.

M. Salamé, dont le mandat s'est terminé fin juillet 2023, était poursuivi pour « malversations financières présumées » dans plusieurs affaires au Liban et à l'étranger.