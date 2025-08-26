Menu
Dernières Infos - Consommation

L'essence au Liban augmente un peu, le gaz recule sensiblement


OLJ / le 26 août 2025 à 10h49

L'essence au Liban augmente un peu, le gaz recule sensiblement

Une enseigne de station-service visible derrière deux portraits du président du Parlement Nabih Berry, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 17 juillet 2025. Photo Philippe HAGE BOUTROS

Les prix de l'essence ont légèrement augmenté mardi, compensant exactement la baisse qu'ils avaient enregistrée vendredi selon la dernière grille publiée par le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Le diesel a augmenté de façon très marginale aussi, tandis que le gaz domestique a affiché une baisse sensible.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.444.000 livres libanaises (+3.000 LL)

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.484.000 LL (+3.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.320.000 LL (+1.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.033.000 LL (-26.000 LL)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 675,81 dollars (+0,28 dollar par rapport au barème de mardi).

