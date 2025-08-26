Leila Solh Hamadé inaugure l’aile des cliniques dentaires et de radiographie panoramique au sein des Institutions du Dr Mohammad Khaled

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, Leila Solh Hamadé, a inauguré l’aile des cliniques de soins dentaires et de radiographie panoramique au sein des Institutions sociales du Dr Mohammad Khaled, affiliées à Dar al-Fatwa dans la région d’Ouzaï. L’inauguration fait suite à l’équipement complet fourni par la fondation pour mettre ces services à la disposition des enfants orphelins et des cas sociaux difficiles, qui sont au nombre de 400 au sein de l’institution, tout en accueillant également des enfants de Beyrouth et des régions avoisinantes.

La ministre Solh a été accueillie par le président du conseil d’administration le Dr Wassim Wazzan, les membres du conseil, la présidente du comité des amies Badia Chehab, ainsi que le directeur général, le cheikh Ahmad Dandan, en présence de l’épouse du mufti de la République libanaise, Yousra Abdel Latif Deriane, M. Adib Bassatina, et plusieurs figures religieuses.

La ministre Leila Solh Hamadé a, quant à elle, prononcé un discours à cette occasion : « Le Dr Mohammad Khaled était une figure nationale et humanitaire éminente, connu pour son humilité et son engagement envers la société. Il portait haut les valeurs de l’islam dans leur dimension humaine, rejetant le pouvoir et ses chemins, séparant la religion de la politique (…). Depuis la création de notre fondation, nous avons été aux côtés des Institutions du Dr Mohammad Khaled dans divers projets, les soutenant dans leur noble mission. » « Qui donc sauvera le Liban ? Ceux qui l’aiment vraiment, comme l’aimait le Dr Mohammad Khaled – je me souviens bien de lui – et comme l’aimait son ami de toujours, Riad Solh. L’un l’a sauvé par le bien, l’autre par la dignité », a-t-elle ajouté. Après cela, la ministre Solh a effectué une visite du centre pour observer de près le déroulement des activités.