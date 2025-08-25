Menu
Dernières Infos - Liban-Nord

La police arrête un homme suspecté d'avoir poignardé à mort son oncle dans le Akkar


L'OLJ / le 25 août 2025 à 12h12

Un homme menotté contre, face à un mur. Photo tirée du compte X des FSI / @isfleb

Les Forces de sécurité intérieure ont arrêté lundi, après deux semaines de poursuite, le principal suspect d'un homicide perpétré dans le Akkar au Liban-Nord. Il s'agit du neveu de la victime, qui aurait avoué les faits, selon la police.

Selon la version de la police une altercation a opposé le 10 août T.L. et son neveu M.L., âgé de 27 ans, suite à des différends familiaux antérieurs, dans la localité de Cheikh Ayache. Celle-ci a dégénéré et M.L. aurait poignardé à plusieurs reprises son oncle, qui a été admis à l'hôpital. L'agresseur, lui, a pris la fuite « vers une destination inconnue », selon le communiqué des FSI. L'oncle, âgé de 38 ans, a succombé à ses blessures six jours plus tard.

« Au terme des investigations et des opérations de filature, il est apparu que l’agresseur préparait sa fuite en Syrie. Les patrouilles ont alors été renforcées sur les axes susceptibles de lui servir de passage. Le suspect a finalement été arrêté dans la localité de Beqaïa dans le Akkar. Pendant son interrogatoire, il a avoué les faits qui lui étaient reprochés », conclut la police.

