Dernières Infos - Diplomatie

Nucléaire : les pourparlers mardi entre l'Iran et les Européens se tiendront à Genève 


AFP / le 25 août 2025 à 09h50

Image satellite du site iranien de Fordo, prise plus tôt cette année. Photo AFP

L'Iran reprendra mardi à Genève des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, trois pays membres d'un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires et qui menacent de rétablir des sanctions, a annoncé la télévision d'Etat.

« Ce nouveau cycle de négociations », après un précédent tenu en juillet à Istanbul en Turquie, se déroulera « au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Genève », a indiqué la télévision d'Etat. L'Iran sera représenté par Majid Takht-Ravanchi, selon l'agence Tasnim.

L'Iran reprendra mardi à Genève des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, trois pays membres d'un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires et qui menacent de rétablir des sanctions, a annoncé la télévision d'Etat.

« Ce nouveau cycle de négociations », après un précédent tenu en juillet à Istanbul en Turquie, se déroulera « au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Genève », a indiqué la télévision d'Etat. L'Iran sera représenté par Majid Takht-Ravanchi, selon l'agence Tasnim.

