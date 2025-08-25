Nucléaire : les pourparlers mardi entre l'Iran et les Européens se tiendront à Genève 

L'Iran reprendra mardi à Genève des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, trois pays membres d'un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires et qui menacent de rétablir des sanctions, a annoncé la télévision d'Etat.

« Ce nouveau cycle de négociations », après un précédent tenu en juillet à Istanbul en Turquie, se déroulera « au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Genève », a indiqué la télévision d'Etat. L'Iran sera représenté par Majid Takht-Ravanchi, selon l'agence Tasnim.