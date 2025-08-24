« Qatargate » : un général israélien suspendu de l’équipe de négociateurs sur les otages

Le général de division de réserve Yoav « Poli » Mordechai a été suspendu de l’équipe de négociateurs israéliens chargés des pourparlers avec les preneurs d’otages, à la suite des derniers développements de l’enquête en cours sur le « Qatargate », ont indiqué dimanche plusieurs médias israéliens.

Yoav Mordechai a été interrogé jeudi dans le cadre de cette affaire où des proches du Premier ministre Benjamin Netanyahu sont soupçonnés par le Shin Beth, l'agence de sécurité intérieure, d'avoir reçu des pots-de-vin en provenance du Qatar. Il a été libéré sous conditions, notamment la suspension de ses fonctions de suppléant au sein de la Division des soldats disparus et captifs de l’armée, dirigée par le général de réserve Nitzan Alon. Après l'interrogatoire, les enquêteurs de la police auraient jugé son témoignage « problématique », conduisant ainsi à son interdictions de participer aux négociations sur le sort des otages pendant 14 jours, précise The Times of Israël.

M. Mordechai est accusé de corruption et d’abus de confiance. Selon un responsable des forces de l’ordre cité par le quotidien Haaretz, les soupçons à son encontre se sont récemment renforcés. « Tout au long de ma carrière, je me suis toujours conformé strictement à la loi et j’ai servi l’État d’Israël chaque fois que cela était nécessaire, a-t-il réagi. « Dans ce dossier tout a été fait de manière ouverte, transparente et déclarée conformément à la loi. Je coopérerai pleinement avec les autorités afin de faire éclater la vérité, convaincu que cela démontrera que ma conduite a été irréprochable », a-t-il encore justifié.

Le nom de M. Mordechai est apparu après les révélations publiées en mai par le Haaretz concernant un lien entre Doha et les conseillers Israel Einhorn et Yonatan Urich, via une société britannique appartenant à un ancien officier du Mossad, lui-même soupçonné dans cette affaire.

Ces dernières semaines, la police a interrogé des employés d’une société détenue par M. Mordechai et saisi des ordinateurs ainsi que des documents. Plusieurs salariés interrogés ont été libérés sous condition de suspension de leur poste, tandis que certains suspects ont été entendus par le Shin Beth. En mai dernier, l’un des partenaires de M. Mordechai, un ancien haut responsable du Mossad, avait déjà été arrêté et interrogé.