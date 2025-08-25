Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Éclairage

Damas à l’épreuve de ses premières élections législatives post-Assad

La Syrie se lance dans un processus politique inédit, entre espoirs de renouveau et réalités d’un pays toujours fragmenté.

Par Clémentine Mariuzzo, le 25 août 2025 à 00h00

Damas à l’épreuve de ses premières élections législatives post-Assad

Le président intérimaire syrien, Ahmad el-Chareh, le 9 mars dernier. Photo AFP

Après plus de cinquante ans de dictature, la Syrie post-Assad se prépare à la tenue de ses premières élections législatives prévues à la mi-septembre. L’enjeu est grand pour le gouvernement intérimaire dirigé par Ahmad el-Chareh : reconstruire l’Assemblée du peuple, un nom hérité de l’ancien régime que les nouvelles autorités entendent bien dépoussiérer. L'objectif est d'assurer une représentation équitable dans un pays fragmenté et marqué par une diversité ethnique et politique, tout en évitant l’organisation d’un suffrage direct, compte tenu notamment des difficultés logistiques héritées de plus de 14 ans de guerre civile. Décrété officiellement mercredi 20 août, le processus électoral entend créer une institution « indépendante et représentative », insiste Nawar Nejmeh, porte-parole du Comité suprême pour l’Assemblée du...
Après plus de cinquante ans de dictature, la Syrie post-Assad se prépare à la tenue de ses premières élections législatives prévues à la mi-septembre. L’enjeu est grand pour le gouvernement intérimaire dirigé par Ahmad el-Chareh : reconstruire l’Assemblée du peuple, un nom hérité de l’ancien régime que les nouvelles autorités entendent bien dépoussiérer. L'objectif est d'assurer une représentation équitable dans un pays fragmenté et marqué par une diversité ethnique et politique, tout en évitant l’organisation d’un suffrage direct, compte tenu notamment des difficultés logistiques héritées de plus de 14 ans de guerre civile. Décrété officiellement mercredi 20 août, le processus électoral entend créer une institution « indépendante et représentative », insiste Nawar Nejmeh,...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut