Damas à l’épreuve de ses premières élections législatives post-Assad

Après plus de cinquante ans de dictature, la Syrie post-Assad se prépare à la tenue de ses premières élections législatives prévues à la mi-septembre. L’enjeu est grand pour le gouvernement intérimaire dirigé par Ahmad el-Chareh : reconstruire l’Assemblée du peuple, un nom hérité de l’ancien régime que les nouvelles autorités entendent bien dépoussiérer. L'objectif est d'assurer une représentation équitable dans un pays fragmenté et marqué par une diversité ethnique et politique, tout en évitant l’organisation d’un suffrage direct, compte tenu notamment des difficultés logistiques héritées de plus de 14 ans de guerre civile. Décrété officiellement mercredi 20 août, le processus électoral entend créer une institution « indépendante et représentative », insiste Nawar Nejmeh,...

