Report du choix des députés dans les secteurs kurdes et druzes

Le processus de désignation de députés du futur parlement transitoire en Syrie, prévu en septembre, va être reporté dans les provinces à majorité druze et kurde, a indiqué samedi un responsable de la commission électorale.

Après la chute de Bachar el-Assad en décembre après près de 14 ans de guerre civile, le nouveau président Ahmad el-Chareh, ancien chef rebelle islamiste, a dissous le Parlement et promulgué une déclaration constitutionnelle provisoire fixant une période de transition de cinq ans.

En juin, un décret présidentiel a institué une commission électorale de dix membres chargée de superviser la formation de comités locaux appelés à désigner 140 personnes, du 15 au 20 septembre, pour siéger au Parlement (de 210 membres). Les 70 autres députés doivent être désignés directement par le président.

Ce processus de désignation des députés a été critiqué, ses détracteurs dénonçant une concentration excessive des pouvoirs entre les mains de M. Chareh, ainsi qu'un manque de représentativité des diverses composantes ethniques et religieuses du pays.

Il sera reporté dans la province de Soueida, majoritairement druze, dans le sud du pays, ainsi que dans celles de Raqa et Hassaké, dans le nord et le nord-est, « jusqu’à ce que les conditions (...) soient réunies », a déclaré Nawar Najmeh, membre de la commission électorale, cité par l’agence de presse officielle Sana. Le report est dû aux « défis sécuritaires dans ces provinces », a-t-il précisé.

La province de Soueida a été le théâtre en juillet de violences intercommunautaires meurtrières. La situation y reste tendue et son accès difficile. Celles de Raqa et Hassaké sont gérées par une administration autonome kurde qui réclame un système de gouvernance décentralisé, ce que rejette Damas.

Des sièges seront « réservés » au Parlement pour ces trois provinces afin qu'ils soient pourvus ultérieurement, a ajouté M. Najmeh, précisant que le processus ne peut avoir lieu que dans des territoires contrôlés par l'Etat.

Selon la déclaration constitutionnelle, le Parlement disposera d'un mandat renouvelable de deux ans et demi. Il exercera les fonctions législatives jusqu'à l'adoption d'une Constitution permanente et la tenue de nouvelles élections.