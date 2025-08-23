Au moins 26 personnes tuées depuis l'aube à Gaza | Direct

La menace de Katz de détruire la ville de Gaza est une confession de « nettoyage ethnique », dénonce le Hamas

Le Hamas a dénoncé la déclaration du ministre israélien de la Défense appelant à la destruction de la ville de Gaza, affirmant que les propos d’Israel Katz constituent « un aveu de commettre un crime qui équivaut à un nettoyage ethnique ».

Le mouvement a également déclaré qu’il libérerait des captifs en échange de la fin de la guerre, mais qu’il rejette le désarmement sans la création d’un État palestinien.

Hier, Israel Katz avait appelé à la destruction de la ville de Gaza. « Les portes de l’enfer s’ouvriront bientôt sur la tête des meurtriers et des violeurs du Hamas à Gaza, jusqu’à ce qu’ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre », a-t-il écrit sur X.