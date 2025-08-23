Au moins 26 personnes tuées depuis l'aube à Gaza | Direct

Le point sur la situation au Liban-Sud :
- Un drone israélien s’est écrasé à Bint Jbeil, selon des habitants.
- Un drone israélien a également largué une grenade assourdissante près de bergers dans les localités de Kfarchouba et Majidiyé, situées dans le caza de Hasbaya.
Dans la nuit, après avoir frappé la localité de Deir Kifa, l'armée israélienne a affirmé sur X avoir ciblé « un dépôt d’armes du Hezbollah ».
- Une frappe sol-sol a visé hier soir Deir Kifa, à l'est de Tyr (Liban-Sud), sans faire de victimes.
- Des fusilles éclairantes ont été larguées en face de la côte de Naqoura.
- Le Hezbollah a annoncé la mort de Mohammad Hussein Kassem, tué dans vendredi dans la frappe israélienne sur Aïnata.
Le chef de la diplomatie néerlandaise, Caspar Veldkamp, a démissionné hier soir, n'étant pas parvenu à imposer de nouvelles sanctions visant Israël dans le cadre de la guerre à Gaza et la situation humanitaire dramatique dans le territoire palestinien.
M. Veldkamp avait indiqué jeudi souhaiter prendre des mesures supplémentaires à l'encontre d'Israël, après avoir déclaré en juillet les ministres israéliens d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich « persona non grata ».
Des attaques israéliennes tuent trois personnes à Khan Younès et à Gaza-Ville
Au moins deux personnes ont été tuées et 14 blessées par des tirs de drone israéliens ayant visé une tente abritant des déplacés à Khan Younès.
Dans le centre de Gaza, une personne a été tuée et de nombreuses autres blessées lors d’une frappe aérienne israélienne sur une maison du quartier al-Sabra.
La menace de Katz de détruire la ville de Gaza est une confession de « nettoyage ethnique », dénonce le Hamas
Le Hamas a dénoncé la déclaration du ministre israélien de la Défense appelant à la destruction de la ville de Gaza, affirmant que les propos d’Israel Katz constituent « un aveu de commettre un crime qui équivaut à un nettoyage ethnique ».
Le mouvement a également déclaré qu’il libérerait des captifs en échange de la fin de la guerre, mais qu’il rejette le désarmement sans la création d’un État palestinien.
Hier, Israel Katz avait appelé à la destruction de la ville de Gaza. « Les portes de l’enfer s’ouvriront bientôt sur la tête des meurtriers et des violeurs du Hamas à Gaza, jusqu’à ce qu’ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre », a-t-il écrit sur X.
Au moins 26 tués depuis l'aube à Gaza
Des sources médicales dans la bande de Gaza ont rapporté que 26 personnes ont été tuées par des tirs et frappes israéliens depuis tôt samedi matin.
Selon les services de secours et d’urgence, six personnes ont été tuées et plusieurs blessées alors qu’elles attendaient une aide humanitaire près du poste-frontière de Zikim, dans le nord de la bande de Gaza.
Par ailleurs, un hôpital de campagne du Croissant-Rouge a indiqué que deux femmes ont été tuées et 14 personnes blessées lors d’une frappe de drone israélien près de tentes abritant des déplacés à Khan Younis.
Les services d’urgence ont également signalé une frappe israélienne sur une maison dans le quartier de Sabra, dans le sud de la ville de Gaza, au cours de laquelle une personne a été tuée et plusieurs blessées.
Plus tôt, l’hôpital Nasser avait rapporté que 17 personnes avaient été tuées lors de frappes pendant la nuit de vendredi à samedi.
La famine à Gaza peut être stoppée, affirme l'Unrwa
L’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a renouvelé son appel à Israël pour permettre à l’agence d’acheminer de l’aide dans la bande de Gaza afin de mettre fin à la famine en cours.
« Les seuls entrepôts de l’Unrwa en Jordanie et en Égypte sont pleins. Il y a suffisamment de nourriture, de médicaments et de produits d’hygiène prêts à remplir 6 000 camions », a déclaré l’agence dans un communiqué publié sur X. « Inversez la catastrophe en cours – inondez Gaza avec une augmentation massive de l’aide par l’intermédiaire des Nations unies, y compris l’Unrwa », a-t-elle ajouté.
Vendredi, le système de classification de l’ONU utilisé pour déterminer l’accès à la nourriture a officiellement déclaré la famine à Gaza, affirmant que plus d’un demi-million de Palestiniens sont confrontés à des conditions de famine catastrophiques, comprenant la faim, la misère et la mort.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses bombardements et frappes ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
