Au moins 89 civils tués en dix jours dans le Darfour-Nord

Au moins 89 civils ont été tués en dix jours au Darfour-Nord, dans l’ouest du Soudan en guerre, lors d’attaques des paramilitaires, a déclaré vendredi le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme (HCDH). Ces violences ont visé el-Facher, capitale du Darfour-Nord, assiégée depuis mai par les Forces de soutien rapide (FSR), et le camp de déplacés adjacent Abou Chouk, touché par la famine. Les FSR, en conflit avec l’armée régulière depuis avril 2023, cherchent à s’emparer de cette ville, dernière capitale du Darfour à leur échapper. « Entre le 16 et le 20 août, au moins 32 civils ont été tués. Au moins 57 civils ont été tués lors des attaques précédentes du 11 août », a déclaré Jeremy Laurence, porte-parole du HCDH, précisant que le bilan réel pourrait être plus lourd.

Depuis la reprise de Khartoum par l’armée en mars, les FSR se sont repliés vers l’ouest, intensifiant leurs offensives au Darfour, qu’ils contrôlent presque entièrement. En avril, une attaque des FSR contre le camp voisin de Zamzam avait poussé des centaines de milliers de personnes à fuir. Beaucoup ont trouvé refuge à el-Facher, où près de 40% des enfants de moins de cinq ans souffrent désormais de malnutrition aiguë, dont 11 % sous forme sévère, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

La famine a été déclarée l’an dernier dans trois camps autour de la ville, dont Abou Chouk. Aucun chiffre officiel n’est disponible pour el-Facher. Mercredi, un convoi humanitaire du PAM a été visé près de Mellit, une ville tenue par les FSR, à 65 km au nord d’el-Facher. Trois des 16 camions ont été endommagés et incendiés, a indiqué à l'AFP le porte parole du PAM Gift Watanasathorn, sans préciser qui était à l'origine de l’attaque. Entré dans sa troisième année, la guerre au Soudan a tué des dizaines de milliers de personnes, déraciné des millions et plongé le troisième plus vaste pays d'Afrique dans ce que l'ONU qualifie de « pire crise humanitaire au monde ».