Nucléaire : l'Iran annonce de nouvelles négociations avec les Européens mardi


AFP / le 22 août 2025 à 16h36

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi passe un appel téléphonique lors de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique (OCI) à Istanbul, en Turquie, le 21 juin 2025. REUTERS/Umit Bektas/Photo d'archive

L'Iran tiendra mardi de nouvelles discussions sur son programme nucléaire avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne, a annoncé vendredi le ministère iranien des Affaires étrangères. 

« Il a été convenu que les négociations entre l'Iran et les trois pays européens et l'Union européenne se poursuivraient mardi prochain au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères », a indiqué le ministère dans un communiqué publié à l'issue d'un entretien téléphonique entre le ministre, Abbas Araghchi, et de hauts diplomates européens. 


