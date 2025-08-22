Nucléaire : l'Iran annonce de nouvelles négociations avec les Européens mardi

L'Iran tiendra mardi de nouvelles discussions sur son programme nucléaire avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne, a annoncé vendredi le ministère iranien des Affaires étrangères.

« Il a été convenu que les négociations entre l'Iran et les trois pays européens et l'Union européenne se poursuivraient mardi prochain au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères », a indiqué le ministère dans un communiqué publié à l'issue d'un entretien téléphonique entre le ministre, Abbas Araghchi, et de hauts diplomates européens.



