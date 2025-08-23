Noor Alyacoubi, depuis Gaza : Attendre ou s'exiler à nouveau ? Maintenant, on sait ce qui se passe si on reste

Noor Alyacoubi, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Alors que l'armée israélienne se prépare à conquérir Gaza-ville, la question d'un énième déplacement vers le sud de l'enclave est sur toutes les bouches.Israël continue de brandir sa menace ultime : l’occupation de Gaza. La menace plane dans l’air, et avec elle, la tension se répand. Les visages sont pâles. Les cœurs tremblent. Tout le monde pose la même question : « Es-tu prêt à partir ? » une question qui introduit désormais chaque conversation.Mais la vérité, c’est que personne ne veut vraiment quitter cette ville. Malgré la destruction, la famine, la peur et les pertes, les gens s’accrochent à ce qu’il leur...

