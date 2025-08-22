Menu
Dernières Infos - Guerre

Israël menace de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'accepte pas la paix à ses conditions


AFP / le 22 août 2025 à 09h32

Cette photo prise depuis la frontière entre Israël et la bande de Gaza montre des bâtiments détruits dans le territoire palestinien assiégé, au coucher du soleil, le 21 août 2025. Photo AFP/Jack GUEZ

La ville de Gaza sera détruite si le Hamas n'accepte pas la paix aux conditions dictées par Israël, a menacé vendredi le ministre israélien de la Défense Israël Katz.

« Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas à Gaza, jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, principalement la libération de tous les otages et le désarmement » du mouvement islamiste palestinien, écrit le ministre sur son compte X.

« S'ils n'acceptent pas, Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah ou Beit Hanoun », a-t-il ajouté, faisant référence à deux villes de la bande de Gaza largement rasées par Israël dans la guerre qui l'oppose au Hamas depuis bientôt deux ans.

