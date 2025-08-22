Israël menace de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'accepte pas la paix à ses conditions

La ville de Gaza sera détruite si le Hamas n'accepte pas la paix aux conditions dictées par Israël, a menacé vendredi le ministre israélien de la Défense Israël Katz.

« Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas à Gaza, jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, principalement la libération de tous les otages et le désarmement » du mouvement islamiste palestinien, écrit le ministre sur son compte X.

« S'ils n'acceptent pas, Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah ou Beit Hanoun », a-t-il ajouté, faisant référence à deux villes de la bande de Gaza largement rasées par Israël dans la guerre qui l'oppose au Hamas depuis bientôt deux ans.