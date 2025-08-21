Libération par l'armée d'une fillette libanaise enlevée par un Syrien

L'armée libanaise a annoncé avoir libéré, à al-Qasr, une localité du Hermel (Békaa), près de la frontière avec la Syrie, une fillette libanaise qui avait été enlevée par un Syrien dans la région de Khaldé, au sud de Beyrouth.

« À la suite d’opérations de surveillance et de suivi sécuritaire menées par la Direction du renseignement, celle-ci est parvenue à libérer la fillette libanaise (Z.D.) dans la région montagneuse de la localité d'al-Qasr – Hermel, après qu’un Syrien l’a enlevée de la région de Khaldé ». « L’enfant a été remise à sa famille » précise l'armée dans un communiqué, sans donner davantage de circonstances sur le drame ou les mobiles du suspect.

« Le suivi se poursuit afin d’arrêter les personnes impliquées », affirme l'armée.

Le 5 juillet dernier, l’armée libanaise avait indiqué avoir réussi à libérer trois personnes dans la ville de Hermel qui avaient été enlevées dans le nord du Liban.