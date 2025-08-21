Le ministère de la Santé refuse l'exigence israélienne d'évacuer les hôpitaux vers le sud

Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, sous l'autorité du Hamas, a annoncé avoir rejeté jeudi les appels de l'armée israélienne à évacuer les hôpitaux de Gaza-ville vers le sud, en prévision d'une offensive israélienne imminente.

Dans un communiqué, le ministère « exprime son rejet de toute mesure qui affaiblirait ce qui reste du système de santé après sa destruction systématique » par l'armée israélienne, en réponse à « la demande des autorités d'occupation (Israël, ndlr) de transférer les ressources du système de santé du gouvernorat de Gaza vers le sud » du territoire.

« Une telle mesure priverait plus d'un million de personnes de leur droit aux soins médicaux et exposerait la vie des résidents, des patients et des blessés à un danger imminent », assure le ministère, qui appelle les « organisations internationales et onusiennes à agir pour protéger ce qui reste du système de santé ».

Avertissant d'une prochaine « évacuation complète » de Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, l'armée a annoncé jeudi avoir commencé à y appeler hôpitaux et ONG à « préparer un plan pour transférer le matériel médical du nord au sud ».



Dans ces appels, l'armée a dit assurer à ces interlocuteurs qu'elle leur fournirait « un lieu pour opérer, que ce soit un hôpital de campagne ou tout autre hôpital ».