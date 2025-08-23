Retour volontaire des réfugiés syriens : état des lieux et derniers chiffres

Des réfugiés syriens au Liban rentrent dans leur pays le 9 décembre 2024, suite à la chute du régime de Bachar el-Assad. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Lancé le 1er juillet, le programme de « retour volontaire des réfugiés syriens » se poursuit au Liban dans un effort conjoint entre le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le gouvernement libanais. « La partie syrienne coopère au processus de retour », a également précisé la semaine dernière la ministre des Affaires sociales, Hanine Sayyed, indiquant que « 162 000 dossiers de réfugiés syriens ayant quitté le Liban ont été clôturés ». De son côté, le HCR note lui que « jusqu'à présent, en 2025, 168 000 personnes ont été désinscrites de nos registres en raison d’un retour vérifié ou présumé, avant même de recevoir de soutien » de l'organisation.Contacté, le HCR précise à L’Orient Today qu’« à fin juillet 2025, plus de 71 000 personnes avaient manifesté leur intérêt pour le retour volontaire et reçu des...
Lancé le 1er juillet, le programme de « retour volontaire des réfugiés syriens » se poursuit au Liban dans un effort conjoint entre le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le gouvernement libanais. « La partie syrienne coopère au processus de retour », a également précisé la semaine dernière la ministre des Affaires sociales, Hanine Sayyed, indiquant que « 162 000 dossiers de réfugiés syriens ayant quitté le Liban ont été clôturés ». De son côté, le HCR note lui que « jusqu'à présent, en 2025, 168 000 personnes ont été désinscrites de nos registres en raison d’un retour vérifié ou présumé, avant même de recevoir de soutien » de l'organisation.Contacté, le HCR précise à L’Orient Today qu’« à fin juillet 2025, plus de 71 000 personnes avaient...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.