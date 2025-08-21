Menu
Dernières Infos - Gaza

L'armée israélienne avertit hôpitaux et ONG de se préparer à évacuer le nord du territoire

AFP / le 21 août 2025 à 15h53

Une fillette déplacée observe depuis le balcon d’une maison tandis que des Palestiniens inspectent les dégâts autour d’un cratère laissé par une frappe israélienne, dans un camp de déplacés internes à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 21 août 2025. Photo AFP/ EYAD BABA.

L'armée israélienne a commencé à appeler les hôpitaux et organisations internationales opérant dans le nord de la bande de Gaza à se préparer à évacuer vers le sud, avant une offensive prévue pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et ses alentours, indique un communiqué.

« Dans le cadre des préparatifs (...) pour la sécurité des populations, des officiers (...) ont effectué des appels d'avertissement initiaux il y a deux jours (mardi) auprès des responsables médicaux et des organisations internationales dans le nord de la bande de Gaza afin de préparer l'évacuation de la population vers le sud de la bande de Gaza », explique ce communiqué de l'armée.


